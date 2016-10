Barca sin remos El tema es la agenda… no hay

0 Compartidos Compartir Tweet

La vida pública de Jalisco está en una especie de tercera dimensión en dónde no hay brújula que atine al norte.

En el gobierno de Jalisco, el equipo del gobernador Aristóteles Sandoval anda futureándole como si quisieran gobernar, pero se les olvida que ya están gobernando.

Tienen la oportunidad de hacer algo grande con el estado, de sobresalir regionalmente -como de hecho ya lo están haciendo Aguascalientes y San Luis Potosí-, pero se la viven preocupados, muy preocupados en cuidar la imagen del señor gobernador.

Un aspecto a mejorar en la concepción de hacer gobierno y comunicar mejor, es que los funcionarios a quienes escucha el mandatario le digan que ya no está en campaña, y que si le entrega la estafeta a Movimiento Ciudadano, a Enrique Alfaro o a quien sea, del partido o no partido que sea, él ya su elección la ganó hace 4 años.

