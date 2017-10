Barca sin remos Paridad y capacidad

0 Compartidos Compartir Tweet

Una de las mejores cartas con las que cuenta Arturo Dávalos Peña, el presidente municipal de Puerto Vallarta, en su búsqueda de la reelección a la alcaldía, es precisamente su señora esposa, Candelaria Tovar, quien preside el Sistema DIF municipal.

Antes que nada déjeme decirle que el papel de las primeras damas no es fácil en la actualidad, fundamentalmente porque no falta el animoso que las vuela de más y después hasta le quien robar foco al presidente. Y de entrada le debo decir, que no es una cuestión de géneros, sino de reglas no escritas de la política, en donde nadie puede acaparar más reflectores que quien esté fungiendo como presidente, sea hombre o mujer al turno.

Nota completa click aqui...