Balnearios inseguros en Puerto Vallarta

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

De acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades, los balnearios de la ciudad son inseguros, puesto que no cuentan con seguridad en el sitio y a causa de ellos han muerto niños ahogados en las albercas, estos negocios, no son obligados a contar con salva vidas, solo son obligados a contar con su plan interno de Protección Civil, pero parece ser que ni en estos cumplen, puesto que no tienen personal capacitado para brindar los primeros auxilios.

Se cuestionó a las autoridades de protección Civil en torno a si existe un reglamento o una ley que los obligue a contar con personal guarda vidas o con seguridad en estos y señalaron que no, no hay una ley que los obligue aunque si deben contar con las medidas mínimas de seguridad, pero esto es solo para las instalaciones, en el caso de seguridad en las albercas, ni con chalecos cuentan.

En lo que va del año, un niño han fallecido en balnearios, una niña se encuentra delicada en un hospital tras haber sufrido un accidente en otro balneario de la ciudad y en el 2015 un menor de tres años también falleció al caer a una alberca en un balneario.

