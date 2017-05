Bahía será independiente, soy la mejor opción: Ernesto Pérez

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.- Éste diez de mayo Ernesto Pérez “EL CHAPO” candidato independiente por Bahía de Banderas tuvo agenda llena. San Vicente fue el punto para que éste día, aún festivo, saliera a recorrer las calles en busca del apoyo de la población. Casa por casa, el independiente aprovechó para felicitar a las madres en su día y, de paso, convencerlas de apoyar el proyecto que tiene para el municipio por los próximos cuatro años.

Fueron los habitantes de las colonias Villas Miramar y Valle Marlín de San Vicente, quienes abrieron las puertas de sus hogares para dialogar con el candidato, quien caminaba por sus calles en compañía de su equipo. Al recorrido también le acompañó el candidato independiente a la diputación local por el distrito 18 Martín Rentería “Pichina”.

“Mi gente no va a tener resultados distintos si siguen teniendo como opción a los mismos de siempre. Eso nunca va a pasar. Si los políticos hubieran querido ya habrían arreglado todos éstos problemas. Ya lo he dicho en más de una ocasión, todos son lo mismo. Aquí la única opción es lo nuevo, es lo independiente. Yo vengo a trabajar, a dar resultados.”

Y agregó: “No hay lugar en Bahía que no requiera un cambio, las calles están olvidadas, no hay electricidad y por ende tampoco hay seguridad. Por donde le vean Bahía necesita urgente a alguien que sepa trabajar. Yo le pregunto a mi gente si de verdad quiere seguir viviendo así porque esto no puede ser posible.”

Por la mañana Ernesto Pérez “EL CHAPO” celebró en su día a cada una de las mamás que conforman su equipo de trabajo. Con un desayuno, el ahora candidato independiente las consintió con varios de sus temas más escuchados, “La noche perfecta”, “Recostada en la cama” y “Le hace falta un beso”, entre otras, fueron algunas de las canciones con que deleitó al numeroso grupo de damas que le han apoyado en éste gran proyecto.

“Mis respetos para todas ustedes grandes mujeres, sin duda el pilar fuerte de un hogar, de una familia. Gracias por todo lo que hacen, siempre tan fuertes, siempre al pendiente de todo. Espero que éste sea un gran día, que las apapachen, que las sigan queriendo como ustedes se merecen. En lo que respecta a mí, mil gracias por todo lo que ustedes me han ofrecido. Gracias por su apoyo.”

Nota completa click aqui...