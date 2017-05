Bahía será independiente: Ernesto Pérez “El Chapo”

1 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-A una semana de que termine el proceso electoral, el ánimo en los equipos de los independientes aún sigue intacto. Desde muy temprana hora se les ve recorriendo casa por casa en busca del apoyo de la población. Éste viernes Ernesto Pérez “EL CHAPO” candidato independiente a la presidencia municipal de Bahía de Banderas recorrió la localidad de San Vicente en compañía de todo su equipo.

Acompañado de los también candidatos independientes Martín Rentería “Pichina” del distrito 18 y Rodrigo Plazola “El gallo de oro” de la demarcación 6, Ernesto Pérez “EL CHAPO” pidió a los habitantes de San Vicente que no olviden salir éste próximo 4 de junio a votar. Así también, les solicitó dejar a un lado a los políticos y partidos de siempre, quienes no han hecho nada por Bahía de Banderas.

“Vamos a arreglar el cochinero que seguramente nos van a dejar, y, aún con todo eso, vamos a hacer de Bahía de Banderas el mejor municipio de Nayarit. De verdad estoy preocupado por cómo vayan a dejar la administración, sin embargo les digo a ustedes que yo vengo con todo dispuesto a trabajar, yo a diferencia de los políticos, sí voy a terminar lo que ellos no han podido hacer. Sólo les pido su voto de confianza, éste 4 de junio no olviden salir y votar por los independientes.”

Durante el recorrido la gente entusiasmada salía al encuentro del independiente, aprovechando que se encontraba ahí, le solicitaban no olvidar cada una de las promesas que ha divulgado en sus recorridos. “Confiamos en usted, por favor no nos vaya a defraudar porque entonces ya no sabríamos que hacer. Somos gente a la que le gusta trabajar, sólo pedimos que nos den un empujón para salir adelante. Necesitamos vivir dignamente y por eso es que acudimos a usted” le expresaban al candidato.

Con las mismas carencias que el resto de las colonias que ha visitado, Ernesto Pérez “EL CHAPO” aseguró que desde el primer año de su gobierno se reflejaría el rumbo que tomaría Bahía de Banderas. “Los gobiernos de antes sólo destinaban 30 millones de pesos al año a infraestructura, yo les digo que de aquí en adelante la cifra será de 300 millones de pesos anuales. Urge cambiar al municipio, por eso no nos vamos a andar con pequeñeces.”

Por la noche, el candidato independiente realizó un evento en la plaza de la colonia Santa Fe en San José del Valle. Ahí logró convocar a cientos de badebarenses que buscaban no sólo pasar un rato de ocio sino escuchar de propia voz al candidato independiente. Una vez que terminaron los talentos que le han acompañado en cada uno de sus eventos, Ernesto Pérez “EL CHAPO” así los saludó:

“Gracias mi gente por estar aquí conmigo, gracias por todo el apoyo que me han brindado. A quienes me preguntan qué hago yo aquí, sólo tengo una cosa que decir: Sí, yo soy artista, pero también soy un ser humano y me duele verlos así, me duele escucharlos cada que recorro sus calles y toco a sus puertas. Me lastima cómo los han tratado, pero por eso mismo hoy estoy aquí, hoy vengo dispuesto a trabajar por ustedes, a regresarles lo que ustedes ya me han dado. Si ustedes me apoyan, éste próximo día 5 estaremos celebrando nuestro triunfo.”

Ante los rumores de que se espera que en los próximos días deje de ser independiente para incorporarse a un partido, Ernesto Pérez “EL CHAPO” invitó a los asistentes a que no se dejen engañar “Yo les digo, para hacer todo lo que tengo en mente es mejor hacerlo por la vía independiente, sin ataduras ni malas compañías. No se dejen engañar, Voten por el Chapo, voten independiente.”

