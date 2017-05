Bahía de Banderas tendrá 60 nuevas patrullas: Jaime Cuevas

1 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-“Las familias de Bahía de Banderas deben vivir tranquilas, son muchas las voces de la gente que me dice: Doctor me robaron mi casa, me fui a trabajar y cuando regresé las cosas que con tanto esfuerzo compré ya no estaban; por eso frente a esta crisis tan grave de inseguridad, vamos a adquirir 60 nuevas patrullas para dar seguridad a sus familias, además de mayor capacitación a nuestros policías y mejor equipamiento, siempre priorizando el respeto a los Derechos Humanos”. Así lo expresó el Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti, que integran el PAN, PRD, PT y PRS, durante el recorrido que realizó en los poblados de San Vicente y El Porvenir, en el décimo día de una campaña que ha sido de propuestas, recorrer las calles, tocar las puertas y escuchar a la gente.

“Amigas y amigos de El Porvenir, diez días de ver en sus ojos la esperanza cuando nosreciben al tocar su puerta, diez días donde también vemos su angustia por los problemas de inseguridad, de falta de servicios, falta de infraestructura y oportunidades, pero también diez días de propuestas y compromisos responsables”, resaltó.

Entre porras, el ritmo de la batucada, las banderas ondeando y los rostros de alegría y esperanza, el Doctor Jaime Cuevas afirmó que faltan 24 días para lograr el objetivo de iniciar un nuevo tiempo para Bahía de Banderas, ya que aseguró, en El Porvenir, como otras comunidades, existen muchos rezagos, muchos problemas y muchas necesidades, sin embargo también tienen la esperanza de que su futuro va a cambiar a partir del 4 de junio.

“Sé que confían en esta Alianza no solo de partidos, sino de ciudadanos libres que quieren cambiar su historia, porque estoy seguro que el próximo 4 de junio con Toño Echevarría como Gobernador, Maylo como Diputado, Kawashi como Regidor y su servidor, cumpliremos los compromisos que estamos haciendo con mejores servicios, más seguridad, oportunidades para todos, mejorar la movilidad, tenemos la experiencia y no ocurrencias”, afirmó.

Finalmente y de manera contundente, dijo que seguirá recorriendo las calles y tocando las puertas, porque la Alianza Juntos Por Ti seguirá sumando más y más ciudadanos que buscan un mejor Bahía de Banderas para sus familias, “el próximo 4 de junio necesitamos de todos ustedes, conviértanse en guerreros y defendamos lo que nos pertenece, salgan a votar y cambiemos juntos nuestro presente y futuro”, concluyó.

