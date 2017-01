En Bahía de Banderas José Gómez Pérez anuncia 15 % de descuento durante enero en pago del Predial

0 Compartidos Compartir Tweet

• También se aplicará un 50 por ciento de descuento a pensionados y jubilados, personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad o en estado de viudez, el cual se otorgará en las diferentes oficinas recaudadoras a partir de este lunes.

Con el objetivo de reconocer a los usuarios cumplidos, apoyar la economía familiar y continuar impulsando la transformación de Bahía de Banderas, el Gobierno Municipal que preside José Gómez Pérez, otorgará el 15 por ciento descuento en el pago del predial durante el mes de enero, recursos que serán destinados a diversas obras y acciones de impacto social y económico para el municipio.

“En este tercer año la prioridad del Presidente Municipal, José Gómez, es continuar con la transformación de Bahía de Banderas y por eso, hoy necesitamos el respaldo de los ciudadanos a través de sus aportaciones de forma puntual, como es el caso del predial, el cual durante este mes de enero, tendrá un 15 por ciento de descuento y el pago se puede realizar en cualquiera de nuestras oficinas recaudadoras a partir del este lunes”, expresó el Tesorero Municipal, Carlos Alfredo Ríos Hernández.

Así mismo, explicó que también se aplicará un 50 por ciento de descuento a pensionados y jubilados, personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad o en estado de viudez, el cual también se otorgará en las diferentes oficinas recaudadoras a partir del próximo lunes.

“Si acaso los ciudadanos no pudieran realizar su pago del predial durante el mes de enero y aprovechar el 15 por ciento de descuento, lo podrán realizar en febrero pero con un descuento del 10 por ciento, o en marzo, con solo el 5 por ciento de descuento, como pueden ver es una buena oportunidad aprovechar el descuento de enero, con lo cual este Gobierno podrá dar continuidad a programas y acciones que generen bienestar para todos, tal como ha sido el compromiso de nuestro Alcalde José Gómez”, expresó.

Finalmente Ríos Hernández recordó que son 8 oficinas recaudadoras; las ubicadas en Sayulita (Registro Civil), Mezcales (Registro Civil), Valle Dorado (CEAVIF), San José del Valle (Registro Civil) y San Juan de Abajo (Delegación) atenderán con un horarios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes; las oficinas de Valle de Banderas (Presidencia) y Bucerías (Caja Recaudadora) tendrán un horario de atención de 9:00 a.m a 7:00 p.m. de lunes a viernes, y la oficina de San Vicente (Tránsito) recibirá el pago del predial de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. sábado y domingo.

Nota completa click aqui...