Bachean con suelo cemento la Morelos

Puerto Vallarta, Jal.- Dado que las peregrinaciones comienzan este miércoles, ya no alcanzó el tiempo para concluir las acciones de bacheo en las calles del centro, por lo que por la tarde de ayer se realizaron acciones paliativas cubriendo con suelo cemento algunos tramos.

Alrededor del mediodía el tráfico para ingresar al centro de la ciudad se hizo insoportable, como en cada ocasión que se realizan acciones de bacheo no hubo señalamientos, ni presencia de elementos de tránsito que controlaran el ingreso a la calle Morelos, por lo que el trayecto desde la gasolinera Solórzano hasta la escuela 20 de noviembre que no es para más de 5 minutos, se transformó en casi una hora.

