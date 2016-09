Ayuntamiento Cobarde

0 Compartidos Compartir Tweet

Luego del coraje que desato en redes, el envió masivo a celulares de los informes del Alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña les dio por esconder la cabeza, son aventados y cobardes, ahora resulta que no sabe quién fue el que autorizó, el que ordenó y no piensan perder el tiempo en investigar.

Duras declaraciones para un acto en el que como los avestruces, esconden la cabeza, declara que no van a lanzar una investigación para saber quién fue, a ver quién le cree, seguro bastaría ver sobre su almohada todos los días sobre quién despierta sobre ella para saberlo, pero si él no sabe dónde están las otras 20 patrullas que prometió hace meses y no han llegado, menos sabe de tantos “muertitos” que todos los días aparecen y que a todo mundo le importan menos a él.

