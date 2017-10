Ayudar con un pan, con un consejo o económicamente, parte de su carácter

0 Compartidos Compartir Tweet

Un hombre de casa, dedicado a su familia y trabajo, es como se describe Arnulfo Ortega, dueño y director de Panadería “Don Chonito”. En ocasiones tocado por pensamientos negativos, busca siempre meditar sus actos y ayudar a quienes le solicitan un consejo, un abrazo o económicamente.

-¿Cuál es el principal rasgo de su carácter?

-No me puedo autocalificar, pero me gusta mucho una frase que dice: El verdadero éxito reside en ayudar a los demás. Lo dejo de tarea.

-¿Qué ha hecho por los demás?

-Los he ayudado a salir adelante, motivarlos, ayudarles económicamente, con una palabra, un consejo, con un pan o con lo que necesite la persona y siempre que esté en mi alcance, lo haré. Es importante ver que necesita la persona, en muchos de los casos solo quiere un poco de nuestro tiempo y eso hay que estar dispuesto a darlo siempre.

-¿Cuál es su color favorito?

-El Azul Rey, porque hace muchos años Las Chivas del Guadalajara portaba un uniforme con short azul rey y siempre he sido chivista de corazón.

-¿Qué es lo que lo hace reír?

-Un buen chiste, a veces me río solo, medito mucho en mis experiencias de niño y me rio solo.

-¿Logra conectar alguna experiencia de niño con el éxito que ha tenido?

-¡Sí, cómo no! Recuerdo el primer pastel que hice a los 12 años, para el cumpleaños número 3 de mi hermana Chayito y eso lo veo manifiesto el día de hoy, ya que nunca pensé en tener una empresa tan desarrollada. Después soñaba con tener la mejor panadería del puerto, y gracias a Dios, se me concedió.

El olor a pan recién salido del horno penetra la oficina del señor. Hombre que está en constante aprendizaje para motivar a sus colaboradores, insistiendo en que ellos mismos deberían de tener un plan de vida para poder seguir con sus metas y desarrollarse plenamente sin pensamientos negativos.

-¿Qué lee?

-Me gusta la motivación personal, reflexiones y la palabra de Dios. Algo relacionado con la empresa, con la producción, recursos humanos y liderazgo.

-¿Autor favorito?

-Napoleón Gil y John Maxwell, son los que más me gusta leer principalmente.

-¿Cómo es un día con el Sr. Arnulfo?

-Un día de mucho trabajo, desde que llego a la empresa estoy concentrado en la revisión y guianza, en el proponer, análisis y distribución. También tengo participación como consejero nacional en la Coparmex y participaciones frecuentes, más que nada soy un hombre metódico y constructivo. A veces tengo mis debilidades, pero son más mis puntos positivos.

-¿Cuáles son sus debilidades?

-Muchas veces el pensamiento te lleva a pensamientos no agradables. Soy un hombre que no toma, que no se va de parranda, comprometido con su familia y el hogar, busco ser un mejor padre e hijo, pero a veces si dan ganas de ir a algún lugar, simplemente te dan deseos. También los errores que uno comete en la vida por ejemplo que no quieres insultar o regañar.

Sueños ambiciosos y prometedores son los que próximamente cumplirá el señor Ortega, poniéndose como una meta próxima sacar a la luz pública su autobiografía que servirá de motivación y referencia a muchos jóvenes que van empezando en el mundo empresarial.

