AUMENTO DEL DÓLAR POR TRIUNFO DE TRUMP… No habrá afectación de la promoción turística

No habrá ninguna afectación a la promoción de Puerto Vallarta en el extranjero por el tipo de cambio del dólar, así lo informó Agustín Álvarez Valdivia, director del Fideicomiso de Turismo, toda vez que para el presupuesto de publicidad y relaciones públicas del 2017 que oscila los 38 millones de pesos, se tomaron medidas correspondientes, como fijar el dólar entre los 20 y 21 pesos.

En este sentido, Álvarez Valdivia explicó que al momento de solicitar el presupuesto para la campaña de publicidad en el extranjero tomaron las medidas correspondientes al y fijaron al dólar entre 20 y 21 pesos estimando que pudiera estar en esa cantidad, “sin embargo nosotros al recibir una cantidad importante del impuesto sobre el hospedaje de la recaudación de los hoteles, muchos de ellos siguen cotizando en dólares en Puerto Vallarta y aunque a nosotros no lo manden en pesos la recaudación puede ser mayor por lo que no estamos nosotros sin ningún riesgo de afectación cambiaria por los compromisos que tenemos en la campaña en el exterior que es básicamente es la promoción conjunta que se hace con Riviera Nayarit”, señaló.

