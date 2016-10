Atienden universitarios a más de 330 personas en Joyas del Pedregal

0 Compartidos Compartir Tweet

La cifra más alta de beneficiarios de las Brigadas CUCosta, a la fecha

El programa itinerante de vinculación social, Brigadas Universitarias CUCosta, continúa acercando diversos servicios gratuitos a la población de zonas vulnerables en Puerto Vallarta y, tan sólo el pasado fin de semana, fueron atendidas 331 personas de la colonia Joyas del Pedregal, en la delegación El Pitillal; la cifra más alta de beneficiarios del programa desde su implementación en septiembre de este año.

Así lo dio a conocer la Coordinadora operativa de las brigadas, licenciada Luz Paola Franco Anguiano, quien detalló que los servicios de Ocio comunitario (113 personas), Evaluación del estado nutricional (66), Salud (57) y Atención psicológica familiar (24), fueron los de mayor demanda entre los vecinos de la colonia.

Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, por su parte, entregaron a 58 personas igual número de las primeras despensas recolectadas entre la comunidad del CUCosta durante las tres semanas de duración de la campaña de acopio de alimentos no perecederos, impulsada por la Coordinación de dicha carrera.

“No sabía cómo andaba de mi azúcar y ahorita ya me dieron mis resultados. Aparte ya pasé a nutrición y me regalaron una pequeña despensa. Yo recomendaría al cien por ciento la atención que dan aquí; nos beneficia bastante a todos los que no tenemos servicio médico”, comenta satisfecha la señora María Antonia Rivero, habitante de Joyas del Pedregal.

El representante de la colonia, Tomás Méndez, calificó como magnífica la iniciativa promovida por la administración del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, pues contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes con servicios integrales como psicología, nutrición y atención médica.

La señora Manuela Almaral Michel recibió con agradecimiento los servicios recibidos en los distintos módulos de consulta: “Después de las pláticas de nutrición me dieron esta despensita que me va a ayudar mucho. Vine a preguntar sobre las construcciones y ya me dieron orientación a dónde tengo que ir; fui también con los psicólogos a las pláticas… está muy bien todo, para prevenirse uno”.

Participaron en la brigada, realizada en la Plaza de Usos Múltiples de la colonia, estudiantes, académicos y coordinadores de las Licenciaturas en Abogado, Artes Visuales, Cultura Física y Deportes, Enfermería, Ingeniería Civil, Médico Cirujano y Partero, Nutrición y Psicología.

Las Brigadas Universitarias CUCosta se alistan para beneficiar a más vallartenses en la penúltima edición de este año, a llevarse a cabo el próximo sábado 12 de noviembre de 9:00am a 2:00pm en la colonia Linda Vista.

Nota completa click aqui...