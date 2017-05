Atiende Claudia Díaz de Sandi inquietudes ciudadanas y las transformará en ley

1 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.-Claudia Díaz de Sandi, candidata a la diputación local por el distrito 17, por Movimiento Ciudadano afirmó que conoce la problemática y necesidades de las 34 localidades del municipio, gracias a sus labores en la función pública que ha realizado en los últimos 10 años.

Y en su recorrido por el municipio han surgido demandas ciudadanas que se traducen en propuestas de iniciativas de ley, que tienen que ver con temas de movilidad, presupuestos más acordes a la realidad local, salud, educación, por mencionar algunas.

Asi se pronunció durante su participación en un programa de noticias en radio. Señaló que es una vergüenza que hoy, Nayarit sea un referente de corrupción y que los diputados sean políticos por instrucción y representan situaciones personales de quien los impulso a llegar. “Mi compromiso es trabajar en el territorio y no me he ido como funcionaria y no lo haré como diputada. Se necesita funcionarios que hemos dado cuentas y ser congruentes con dichos y acciones. Estaré trabajando con la participación ciudadana y en el impulso de la fiscalización”.

Por la tarde-noche, Claudia Díaz de Sandi acudió a platicar con un grupo de habitantes de El Guamuchil, donde le expusieron entre otras inquietudes, el problema que viven una vez que llega la noche; no hay transporte público. Hizo el ejercicio de transmitir en vivo desde su red social, parada a pie de carretera 200 donde no hay luces, salvo un foco austero, y a pesar de hacer parada, ningún camión de transporte público se detuvo.

Ante esta situación, la candidata de Movimiento Ciudadano se pronunció por legislar el tema de vialidad y transporte, ya que el servicio no se ofrece a esta comunidad que padece de la falta de camiones para transportarse, y con ello, una parada oficial.

