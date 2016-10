Ataca otro cocodrilo

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-

Ayer por la tarde, un hombre vecino de San Vicente, Nayarit, fue atacado por un cocodrilo en el Río Ameca por el rumbo de ese poblado, cuando se dijo pescaba.

El hombre resultó con algunas lesiones en sus brazos y pecho pero no eran de gravedad ya que el animal no lo agarró bien, además de que se dijo era un animal pequeño.

De acuerdo a los expertos, se trata de un animal pequeño, puesto si haya sido uno grande si lo destroza, las marcas que tenía en su cuerpo el hombre daban a conocer que el cocodrilo que lo atacó no era tan grande.

Nota completa click aqui...