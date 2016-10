Aseguran que sí hay interés por tener áreas naturales protegidas

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Ante la incertidumbre de si hay o no interés por parte del municipio por la protección de los parques como área natural protegida, el alcalde Arturo Dávalos aseguró que ya se instruyó al titular de Ecología para convocar al Consejo Municipal de Ecología para trabajar al tema, aunado a que rechazó que no hay interés por la protección de otras áreas como el Estero del Salado o Boca de Tomates.

Luego de que el pasado fin de semana se realizara el foro ciudadano para la protección de cinco parques públicos que están dentro de la franja del Fideicomiso de Puerto Vallarta, pero no están delimitados los poligonales y en algunos casos están invadidos; se dejo claro por parte de los asistentes, la falta de compromiso real de parte de las autoridades por el tema ecológico, aunado a los instrumentos urbanos para protegerlos.

