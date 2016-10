Arturo Dávalos no puede

0 Compartidos Compartir Tweet

Cansados de no hacer nada, los regidores han pasado de la pereza a cometer las peores locuras, lo mismo un día solicitan quitar el nombre al aeropuerto que prohibir la venta de tortillas en el aeropuerto, el más feliz de la novela que preside Luis Munguía es que a un al lado de los regidores es un auténtico premio nobel de ciencias.

Pero si el grupo de regidores es una auténtica manada de chivos en cristalería, basta ver a los funcionarios para que la escena sea todavía peor, basta ver al presidente Arturo Dávalos teniendo que defender a su director de turismo de los medios de comunicación, después de ser arremetido por hacer una fiesta privada y gastando lo que no se tiene en cosas que no se necesitan, a menos que me equivoque no se requiere una cena de lujo para unas cuantas personas y con artistas que cobran grandes cantidades por tocar y cantar para un pequeño grupo de privilegiados.

Nota completa click aqui...