Aristóteles y gobernadores proponen al Presidente frenar incrementos en combustibles

Luego de la reunión que sostuvo con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y sus homólogos de todo el país, el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, indicó que los titulares de las entidades federativas plantearon al Gobierno Federal la propuesta para que no existan nuevos incrementos en el precio de combustibles, la cual se someterá a revisión con base en un estudio técnico que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Planteamos el esquema de que no se aumentara ya la gasolina, de que evitáramos ya un gasolinazo a lo cual se comprometió el Presidente con nosotros a revisarlo en estos días y darnos noticias de acuerdo al estudio que se está realizando con Hacienda en estos días”, señaló Sandoval.

Asimismo, el Gobernador de Jalisco destacó que durante la reunión realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos, se le manifestó, por parte de todos los presentes, solidaridad total al Presidente Peña Nieto.

“Esperar las negociaciones del Tratado (Libre Comercio) que en su momento van a estar, nunca por encima de la soberanía nacional, la aplicación del estado de derecho y que no haya aranceles, es decir, si no hay estas condiciones no entrarían a la discusión, en ese sentido es lo que nos han referido a todos los gobernadores, que manifestamos la solidaridad y el apoyo al Presidente para seguir trabajando de cerca”, puntualizó el jefe del Ejecutivo estatal.

Añadió que también quedó abierto un canal de comunicación permanente entre las entidades y el Gobierno de la República, donde podrán avanzar a la par en políticas, acciones y programas para apoyar a migrantes mexicanos en Estados Unidos y a quienes pudieran ser deportados.

“Establecimos un canal de comunicación los estados para conocer cómo será la deportación, cuáles son los accesos, beneficios, programas de identidad, y acceso al desarrollo productivo de cada estado, para estar preparados en conjunto con un capital que aportemos los estados con la federación”, dijo.

“Sumarnos a la política nacional que ya tiene la Secretaría de Gobernación, que poco se conoce, ampliar nuestros esquemas también en temas de educación, de incorporación a los programas de empleo temporal y en esto vamos a unificar esfuerzos para no duplicar funciones, este fue un acuerdo que tuvimos”.

