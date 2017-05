ARENGA ENRIQUE OCHOA REZA, PRESIDENTE DEL PRI… “Marcha Manuel Cota hacia la victoria mientras el junior tiene miedo debatir”

1 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-En la calle principal de Valle de Banderas y a escasas cuadras del palacio municipal, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, sostuvo que mientras el junior de pocas ideas que quiere ser gobernador de Nayarit tiene miedo, se esconde en su casa, le tiemblan las rodillas y no quiere salir a debatir, Manuel Cota marcha hacia la victoria.

En Bahía de Banderas, subrayó que el aspirante panista prefiere descansar, a pesar de no tener respuestas ni soluciones a los múltiples retos del estado. “Tenemos enfrente a un junior al que sus principales asesores y su dirigente de partido, incluyendo el papi, le dicen: no salgas a debatir. Pues que pocas ideas tiene el junior, que no sale a debatir.

“Aquí tenemos a un hombre que sí debate y, junior, el día que quieras, aquí tenemos a Manuel Cota y, ¿sabes qué?, él sí te va a enseñar a debatir. Entendemos junior, tienes miedo; quédate escondido en casa. Mientras tú descansas, nosotros marchamos hacia la victoria; mientras tú te escondes, nosotros marchamos hasta la victoria, y mientras tú no tienes respuestas, Manuel Cota va a gobernar a favor de todo Nayarit”, puntualizó.

Al lado de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, del Delegado del partido, Jesús Aguilar Padilla y del dirigente estatal del PRI, Juan Ramón Cervantes Gómez, Ochoa Reza sostuvo que la victoria está a la vuelta de la esquina, es momento de redoblar el paso y de pisar a fondo el acelerador.

“Es experto en impulsar el campo, la ganadería y el desarrollo turístico, que es una gran vocación en Bahía de Banderas, por eso Manuel Cota generará miles de empleos de calidad y bien pagados”, remarcó.

Ante de miles de badebadenses que participaron en la “Marcha del Triunfo” por las principales calles del municipio, el presidente del CEN aseguró que el candidato priista es un hombre de la cultura del esfuerzo.

“Por esa razón, quiere ser el primer gobernador del estado de Nayarit en reconocer de corazón a las mujeres nayaritas y propone el Salario Mujer. Para impulsar programas honorables como el Salario Mujer y la creación de miles de empleos de calidad y bien pagados, Manuel Cota no está sólo, cuenta con el apoyo de todos nosotros y de las candidatas y candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados en el estado”, concluyó.

