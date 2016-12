0 Compartidos Compartir Tweet

EN EL CONGRESO LA COMISIÓN DE HACIENDA CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT APROBÓ EN LO GENERAL LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS Y TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DE BAHIA DE BANDERAS.

Zonificar las áreas en Bahía de Banderas mejorara la recaudación protegiendo a los de nivel bajo y nivel medio económicamente.

Bahía de Banderas no puede ser calificado como el resto de los municipios de Nayarit, pues todos somos ciudadanos pero las condiciones territoriales, geográficas, económicas, turísticas y de crecimiento son diferentes, por ello, el Presidente Municipal, José Gómez Pérez, estuvo el pasado viernes en el Congreso del Estado para participar ante la comisión de hacienda en la explicación, análisis y discusión de la iniciativa de ley de ingresos y modificación de la tabla de valores unitarios de suelo y Construcción para bahía y lograr la aprobación de la Ley de Ingresos para el año 2017, así como la actualización a la tabla de valores misma que se logró en la comisión para posteriormente pasar al pleno del congreso y de ser aprobada, seria con una sola modificación que ahí mismo se mencionó en la sesión de la comisión.

Con la actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y Construcción, lo que busca el ayuntamiento de Bahía de Banderas es que en cuestión de predial la ciudadanía pague lo justo de acuerdo a la plusvalía que tengan las zonas de residenciales.

“En lo general y lo particular estamos a favor de la clase más vulnerable, de la gente con dificultades económicas, que siempre vivimos aquí”, declaró el alcalde José Gómez Pérez, quien añadió que en la zona turística no puede existir un cobro de impuesto predial equivalente al de las zonas centro valle.

El primer edil señaló que sacar adelante la ley de impuestos, junto con la actualización de la tabla de valores ha sido un trabajo complicado, sin embargo, dijo que el beneficio no se reflejará en éste gobierno, sino en las próximas administraciones.

“Estamos haciendo un trabajo institucional y responsable, donde el beneficio se reflejará en próximas administraciones, y dejarle beneficios a Bahía de Banderas con una mejor recaudación, ingresos que se tendrán que reflejar en mejores servicios obras públicas y asistencia social en el municipio, en el congreso defendimos ante la comisión de hacienda con propuestas claras y explicaciones convincentes, pero también los expertos en la materia nos explicaron fundaron y motivaron como esta iniciativa del ayuntamiento de Bahía de Banderas es lo más razonable, justo y responsable en materia de hacienda y recaudación resaltando que Bahía de Banderas tiene mucho rezago y amplias necesidades y no debe ser la gente de más bajos recursos quien pague igual que los inversionistas o hasta más que ellos de manera proporcional, hoy pagara casi lo mismo las más de 60 mil cuentas catastrales, que son prácticamente las propiedades de los pueblos y sus colonias, parcelas y zonas urbanas reconocidas como el casco original o centros de población, la actualización y modificación se refleja en 17 mil cuentas catastrales que requerían desde hace muchos años una actualización, además; así lo obliga la ley, quien diga que esto impactará a la gente de una vivienda normal miente, impactará solo en la parte turística, en el área comercial y donde el mismo propietario sabe que se estaba recaudando sobre este rubro muy poco y por eso el rezago de servicios pues el municipio cada vez más grande y las necesidades más exigentes, hoy Bahía de Banderas ya tiene aprobada su nueva ley de ingresos para el ejercicio 2017 así como su actualización de tabla de valores, acciones y decisiones valientes que han tomado los ayuntamientos que toman estas medidas para ordenar sus finanzas, según lo comentaron algunos diputados a lo que el propio presidente José Gómez agrego, nuestras decisiones mas que valientes son responsables e institucionales, pues Bahía de Banderas nos manda trabajar y ejercer la autoridad con responsabilidad y no solo “nadando de muertito”, Bahía de Banderas cada vez más ordenado y reformado con objetivos claros de la Transformación y bienestar para todos.

