Aproximadamente 400 mil cruceristas se registrarán en este año en PV

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Aproximadamente 400 mil cruceristas recibirá Puerto Vallarta este año, toda vez que que restan ocho cruceros de los 143 registrados para este año, siendo que para el 2017 se estima un crecimiento en arribos del 15%, así lo informó Carlos Gerard Guzmán, Consignatario de Navieras.

Gerard Guzmán comentó que se están cumpliendo las expectativas que se tenían en el sector naviero para este 2016, debido al trabajo que se ha realizado no solo a principios del año si no en todo el transcurso de este con apoyo del gobierno y en particular la Secretaría de Turismo lo que ha rendido frutos ya que el año cerrarán con 143 cruceros aproximadamente.

