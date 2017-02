Con el apoyo decidido del alcalde Arturo Dávalos ‘Casa Digna’ construye el sueño de muchas familias vallartenses

0 Compartidos Compartir Tweet

• Ciudadanos reconocen el trabajo y compromiso del presidente municipal, a favor de quienes verdaderamente lo necesitan

El sueño de la señora Blanca Estela Sánchez Palomares y su familia, era contar con un cuartito extra para su hogar, y gracias al apoyo del gobierno municipal que preside Arturo Dávalos Peña, a través del programa ‘Casa Digna’, muy pronto será una realidad.

Vecina de la colonia La Mina I, en la delegación de Ixtapa, Blanca Estela fue beneficiada con block para la construcción de esa recámara que tanto anhela “para mi familia, mis nietos, para el servicio de uno también; aquí vivimos seis”, por lo que se dijo contenta y agradecida con el alcalde vallartense, por la respuesta que dio a sus necesidades. “Gracias a él me están dando el block para mi casa”, indicó.

Afirmó que el programa ‘Casa Digna’ “de verdad ayuda a quienes más lo necesitan; habemos mucha gente que lo necesitamos y la verdad no tenemos a veces la manera para comprarlos, que metan papeles y esperemos nuestro tiempo; hay que esperar tantito pero aquí estamos, yo ya tengo mi block”, dijo.

Por su parte, Juan Antonio Juárez Rasura, resaltó el compromiso mostrado hasta ahora por el presidente municipal, Arturo Dávalos. “Muy buena la intención de poder ayudar a la ciudadanía; hay muchos ciudadanos de bajos recursos que no les alcanza el presupuesto como para comprarse un tinaco. Decirle al presidente que siga con los apoyos y que no afloje el paso, que lo siga dando como va, firme y seguir ayudando a la ciudadanía”.

Invitó a quienes aún no se acercan a este programa, “que no duden en arrimarse a pedir el apoyo porque por este gobierno estamos saliendo adelante y está Vallarta saliendo adelante. Hasta ahorita se ve que va avanzando a comparación de años atrás; parecía que se había detenido el mundo y ahorita no, ya estamos adelante y va superándose Vallarta”, concluyó.

