Apoyará gobernador mantener la vista libre de espectaculares

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz aseguró que estará apoyando al municipio de Puerto Vallarta para combatir la sentencia que los obliga a reinstalar 17 espectaculares y con ello regresar la contaminación visual.

“Creo que hay alternativas de mejor calidad, creo que los empresarios tiene que innovar y no regresar a esta contaminación, ahí tendrá todo mi respaldo el gobierno municipal para poder combatir esta resolución e invitar a los publicistas a que busquen medidas y acciones innovadoras, mucho más sencillas”, dijo.

Aseguró que a la propia ciudanía no le gustan los anuncios espectaculares y se ven como “una ofensa”, por lo que consideró que no le conviene a los empresarios de la publicidad actuar en consecuencia, es decir, colocar nuevamente los espectaculares.

