Anuncian II Expo Vallarta Internacional Tattoo Fest

Puerto Vallarta Jal.- Del cuatro a cinco de febrero se realizará la segunda Expo Vallarta Internacional Tattoo Fest en el Real del Oro. Este evento será con causa ya que se apoyará a la Casa Hogar Máximo Cornejo y al grupo Bennu que apoya a mujeres con cáncer de mama, por lo que la entrada será gratuita y la gente podrá apoyar con aportaciones en efectivo o alimentos no perecederos.

En rueda de prensa, se anunció la segunda edición de este evento el cual el año pasado tuvo una gran asistencia de más de cuatro mil personas de todas las edades ya que es familiar. Ricardo Maldonado, organizador del evento dio a conocer que en esta ocasión se estarán apoyando a dos asociaciones, una de ellas es la Casa Hogar Máximo Cornejo la cual se apoyó la vez pasada y se entregaron casi 24 mil pesos y más de una tonelada y media de alimentos no perecederos, para este año esta asociación pidió que para no desperdiciar alimento se necesitan más productos de limpieza, medicamentos, frutas y verduras.

