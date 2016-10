América latina y el Caribe… una historia de coyuntura

0 Compartidos Compartir Tweet

Por: Paola Díaz

Quiero empezar este artículo poniendo como ejemplo el reciente desastre de Haití, que con el paso del huracán Matthew dejo más de 400 personas muertas y destrozó más del 80% de los edificios. Haití es un país que ha sufrido muchas catástrofes en los últimos años, desde 2010 con el terremoto y la epidemia de cólera que dejo 220,000 muertes. Sucesos de la naturaleza que no se pueden controlar por el ser humano, mas lo que si se puede controlar, como estar preparado para actuar frente a dichos desastres, no se ha logrado concretar.

A esta situación se le atribuyen características como la inestabilidad política, la corrupción y la falta de un gobierno estable, que en consecuencia mantiene un país vulnerable a cualquier situación negativa. Sin embargo estas características, no son únicamente de Haití, y se ven presentes en toda América Latina; una región que a pesar de ser tan grande no ha logrado una verdadera integración y cooperación entre sus miembros, para superar en conjunto la crisis que viven cada uno de sus países.

¿Porqué Haití? Es una pregunta que se ve y se escucha en todos los medios, y la respuesta es porque no tiene el soporte que necesita de su región para salir adelante. Esta es una realidad que está destruyendo a América Latina en general; y es la razón principal del porque, siempre que alguno de sus países va a sobresalir se viene para abajo de nuevo. Mi intención en este texto es dejar claro que es lo que mantiene a la región sumida en un constante declive, además de presentar algunas ideas sobre las estrategias que utilizan los países que destacan.

El punto clave para entender toda la situación es a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde América Latina comienza a importar el modelo económico estadounidense, con el fin de posicionarse en un alto nivel de desarrollo. Sin embargo no se tomó en cuenta que las dinámicas económicas en Estados Unidos y en América Latina son completamente diferentes. Esto ha traído como resultado una gran pérdida por la venta de materia prima a países que la usan para producir nuevos materiales y los países latinoamericanos terminan recomprándola mucho más cara y procesada. Es decir, en el sistema económico mundial América Latina juega el papel específico de producir alimentos y materias primas, a un precio bajo, para los grandes centros industriales (Perbisch, s.f.).

Aunado a esto nos encontramos con una región fragmentada, donde no se tiene un objetivo común, como por ejemplo en el caso de la Unión Europea, y donde no hay integración. Al contrario son las igualdades las que nos mantienen alejados y lamentablemente los aspectos negativos son lo que nos caracterizan como región. Tales como los constantes golpes de Estado, guerrillas rurales, dictaduras, pequeños avances y grandes retrocesos, así como problemas tales como inseguridad, endeudamiento, saqueo de recursos naturales, desempleo, empleo mal pagado, insalubridad, migración, degradación educativa, ente otros. Que en vez de ir poco a poco aminorando van creciendo con el paso del tiempo. Y tristemente a pesar del gran tamaño de la región no somos considerados por las potencias como actores internacionales.

¿Cuáles fueron los seis puntos clave en el retroceso?

Quiero resaltar algunos de los acontecimientos clave que han llevado a la región por el camino recorrido hasta la actualidad. Entre ellos encontramos en primer lugar la parálisis de Brasil que jaló a todo América Latina, al ser uno de los países más grandes junto con México. Esto sucedió como resultado de la corrupción en Petrogas y el empuje de la derecha por entrar al poder. En segundo lugar encontramos la crisis de Venezuela, como proyecto, después de la muerte de Hugo Chávez y la baja del precio del petróleo ya que éste era su principal industria y la base de su modelo económico; como lo menciona en su artículo Carlos Ball (2007) “En 1960, las exportaciones petroleras de Venezuela representaban 60% del comercio petrolero internacional”. Además el hecho de dejar de fondear los proyectos de Cuba y Ecuador que estaba apoyando afectó en gran medida el desarrollo de estos y en consecuencia a sus respectivos países.

En tercera instancia encontramos el fin del ciclo político de los Kirchners quedando Ego y Correa como presidentes de Bolivia y Ecuador. Después esta la parálisis de MERCOSUR por la disminución de precios en materias primas y las grietas porcentuales en Argentina, Brasil y Venezuela. Y los últimos dos puntos fueron el acercamiento de países como Uruguay y Paraguay a la Casa Blanca y las dificultades de UNASUR por las que ha perdido importante presencia en proyectos regionales en América Latina.

Para complementar estos importantes puntos claves en el retroceso es importante mencionar el primer quiebre que tuvo América Latina al retroceder a mediados de los años 60 , donde comienzan las crisis de los años desarrollistas, donde se desarrolla también un modelo económico que se hace agua por la incapacidad de los gobiernos para atender demandas de la sociedad (democracia, apertura, etc) y la crisis fiscal que vive la región. Aunado al exceso en plazas burocráticas que crea mucho gasto y disminuyen los estados de bienestar y comienza todo a privatizarse. Y que a pesar de tantos años transcurridos, las cosas continúan igual hasta el día de hoy. Actualmente se hace todo menos buscar fortalecer el mercado interno y repartir de mejor forma el dinero, no se disminuye la deuda si no al contrario, se reciben más prestamos de los que puede y no se ven resultados de en que se utiliza; y además no hay verdadera regulación para la redistribución de los sueldos

Carlos Ball (2007) lo plantea de la mejor forma al decir que “Los salarios mínimos y las excesivas regulaciones producen desempleo y fomentan la informalidad; los altos impuestos del estado bienestar impiden el ahorro, mientras que los servicios públicos recibidos a cambio suelen ser deficientes; los controles de precios producen escasez; la politización del sistema monetario empobrece a la ciudadanía entera y fomenta la huida de capitales, mientras que la redistribución de la riqueza ha sido el mayor de los fraudes porque sólo los políticos y sus amigos se han beneficiado.” Siendo está una situación que se ve presente no sólo en uno, si no en todos los países en América Latina.

Y como lo mencione al inicio no sólo es problema de un país si no de todos los que componen la región, por eso la pregunta a lo que esta viviendo actualmente Haití no debería ser ¿por qué ellos? Si no, de que manera se les puede apoyar y cooperar entre todos para fortalecernos como región.

Y para terminar ¿Porqué otros países crecen?

A continuación quiero mencionar algunas cosas que se pueden hacer en América Latina para que logré salir de esa situación y consolidar un crecimiento. Entre estas se encuentra dejar de intercambias únicamente materias primas a un precio muy bajo por productos manufacturados mucho más caros, es decir buscar especializarse y empezar a producir nuestros propios productos, aspecto fuertemente relacionado con la industrialización y el disponer de excelentes equipos de maquinaria e instrumentos para el desarrollo de la industria y como resultado elevar en nivel de vida. Generar subsidios agrícolas que beneficien a los productores y en consecuencia se tenga una mayor ganancia sobre la materia prima que se exporta ayudando así a los productores. Y por ultimo hacer más activo el comercio exterior, enfocándose en extraer de este comercio los elementos propulsores del desarrollo económico (Prebisch, s.f.).

Fuente : Aportaciòn Paola Díaz, estudiante de Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey campus Gdl.

