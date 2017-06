Al no tener respaldo de Transito Estatal, taxistas de Badeba también bloquean

1 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- Durante el primer día que el servicio de trasporte de alquiler vía aplicación por teléfono celular, UBER, comenzó a operar en Bahía de Banderas, se registraron tres bloqueos por parte de taxistas de las organizaciones sindicales, especialmente de ACASPEN de la zona rural y turística; uno en el boulevard Riviera Nayarit, a la altura de Jarretaderas; otro en San Vicente y el más aparatoso, a la altura de El Porvenir, donde mantuvieron bloqueado el auto particular con el chofer y pasajero dentro, más de una hora.

Aunque Policía Municipal llegó al lugar de los hechos, no intervino, ya que no es su facultad; únicamente resguardó el orden público y no intervinieron de manera directa. No obstante, la presencia de la autoridad, los taxistas bloquearon el vehículo y sus ocupantes.

En las calles 16 de Octubre y Miguel Hidalgo, de El Porvenir llegaron una decena de taxistas de los tres sindicatos y José de Jesús Machaín Padilla, secretario de Trabajo de Acaspen y coordinador en el Estado dijo en entrevista, que aunque en otros estados ya están regulado la presencia de UBER, en Nayarit no, por lo que se dieron a la tarea de acudir ante la autoridad, Transito del Estado y al percatarse de que en el balneario splash se daban el servicio, “alcanzaron” a bloquear tres y llegó la autoridad.

