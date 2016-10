Ser Águila, destino de ‘Zague’

0 Compartidos Compartir Tweet

Luis Homero Echeverría

Ciudad de México.-

El americanismo es más que una afición a un club de futbol, es… un estilo de vida.

Desde el vientre materno, Luis Roberto Alves, ya era un predestinado a escuchar, a imaginar, a ilusionarse y más tarde protagonizar las historias del equipo más mediático de la Liga mexicana, del que todos hablan, bien y mal, los que lo quieren y los que lo repudian.

“Ser americanista es como tener un estilo de vida. Sé que esas palabras no caen muy bien en mucha gente, pero lo digo con conocimiento de causa. Nací en un vientre americanista, mi padre era un ídolo en el América de los 60 y todo el desarrollo del América estuvo muy apegado a mi persona, a mi ser, que lo viví a la distancia cuando era niño, que me inculcaron”, afirmó a Luis Roberto, quien heredó el apelativo “Zague” de su padre, José Alves, leyenda del América.

Máximo artillero de la historia americanista con 194 goles, Zague hijo está seguro de la penetración del América en todos los aficionados en México, amen o no sus colores y en eso, cree, radica buena parte de su grandeza.

