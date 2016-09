Agradecen vecinos de colonias tradicionales el gran apoyo del gobierno municipal

0 Compartidos Compartir Tweet

Durante la sexta entrega del programa Casa Digna que lleva a cabo el gobierno municipal presidido por Arturo Dávalos Peña, vecinos de las colonias El Cerro, Emiliano Zapata y Alta Vista agradecieron por el gran apoyo que recibieron y que les permitirá vivir en mejores condiciones.

Fue la señora Carmen Luz Carrillo, en representación de los 134 personas beneficiadas, quien tomó la palabra para reconocer el respaldo del gobierno municipal y el compromiso del presidente de ayudar a los que menos tienen, “me siento muy contenta de que recibamos este apoyo y en nombre de todas las personas que estamos aquí presentes, le damos las gracias señor presidente; muchas gracias por su apoyo que nos cae de maravilla y es de mucha ayuda”.

En su mensaje el alcalde, Arturo Dávalos Peña mencionó que “hoy este gobierno está comprometido con todos ustedes para ayudando a través del programa ‘Casa Digna’ a ir mejorando su vivienda poco a poco, el patrimonio que queremos para nuestros hijos y nietos, que es lo que más cuidamos”.

Señaló que el objetivo de este gobierno es mejorar la calidad de vida de quienes viven en este destino, con acciones responsables que verdaderamente generen bienestar a los vallartenses, a través de la mejora de los servicios y con programas sociales que los respalden.

“Por eso vamos a seguir apoyando a la gente que más lo necesita, porque hay muchas familias que no tienen un piso firme, es de tierra; muchas veces no tienen un techo digno, porque es de lona o de cartón; no tienen un baño, o bien quieren mejorar su vivienda con pintura, enjarrar un cuarto, por eso este programa ‘Casa Digna’, ayuda a seguir construyendo su vivienda entre el gobierno y los vecinos”.

El alcalde Arturo Dávalos recordó que este año se estará llegando a 14 mil familias en todo Puerto Vallarta y para el 2017 va a continuar y se va a incrementar, “porque este programa tiene que ir creciendo porque hay mucha gente que requiere del apoyo”.

En este acto, el primer edil vallartense acompañado por los regidores Magaly Fregoso Ortiz, Juan Solís García, Homero Maldonado Albarrán, Gilberto Lorenzo Rodríguez, entregó 30 cubetas de pintura al presidente de la colonia Emiliano Zapata, Benjamín Martínez, las cuales fueron donadas por desarrolladores de la zona y serán entregadas entre los vecinos para la mejora de sus fachadas.

También estuvieron presentes el director de Desarrollo Social, Diego Franco Jiménez, y el coordinador Omar Larios.

