Agradecen llegada y fortalecimiento del servicio en Los Pasos

“En Seapal hacen compromisos y los cumplen”: Nicanor Ureña

• “Hemos dado un gran paso, ya no andamos batallando con la falta de agua, antes era un martirio estarla trayendo del río”: Vecina de Paso del Molino

Luego de que el director de Seapal Vallarta, César Abarca Gutiérrez, pusiera en marcha la nueva infraestructura hidráulica que beneficia a 7 mil habitantes de “Los Pasos”, vecinos emblemáticos celebraron la llegada y fortalecimiento del servicio, tras 40 años de vivir en rezago.

En ese sentido, la Mtra. Conchita Bañuelos, docente del Preescolar Francisco Medina Ascencio, aseguró ser testigo de la necesidad por el vital líquido que han tenido los pobladores de los pasos durante muchos años.

“Esto les va a beneficiar brindándoles una mejor calidad de vida, es una infraestructura que ya necesitábamos, por la cual felicito al Lic. César Abarca y a su equipo de trabajo”, dijo.

Por su parte, la Sra. Maribel Rodríguez, quien radica en la colonia Paso del Molino, agradeció a nombre de sus vecinos por esta nueva obra, con la cual “hemos dado un gran paso, ya no andamos batallando con la falta de agua, antes era un martirio estarla trayendo del río, esperamos seguir adelante gestionando más servicios”, dijo.

El Sr. Nicanor Ureña García, ex presidente de la colonia Paso Ancho, se mostró contento y satisfecho porque se logró una inversión histórica de 15 millones de pesos, en favor de la gente de esa zona.

Agregó que se trata de una demarcación con mucha necesidad, pero la llegada del agua, brinda mayor valor a las casas, “gracias a Seapal se logró eso, veo que verdaderamente se preocupan por el progreso en las colonias, me gusta esa forma de trabajar, en la que hacen compromisos y los cumplen”.

Por último, la Sra. Eva Valencia Pérez, avecindada en la colonia Paso Ancho desde hace 29 años, externó que la llegada del agua potable, ha beneficiado a mucha gente, por lo que agradeció a César Abarca.

“En mi casa vivimos 10 personas, entre ellas 6 niños, entonces vemos que ha mejorado mucho nuestra calidad de vida. Somos parte de quienes comenzamos a promover que llegara este servicio a la colonia y aquí seguimos afortunadamente”, concluyó.

