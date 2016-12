Afirma la señora Nérida Álvarez Ramos “Mi silla de ruedas son mis pies y me llevan a todos lados”

0 Compartidos Compartir Tweet

• La presidenta del Sistema DIF, Candelaria Tovar de Dávalos, entregó sillas de ruedas y refrendó su compromiso con las personas con discapacidad

Comprometido con los sectores más vulnerables, el Sistema para el Desarrollo Integral de Familia –DIF- que preside Candelaria Tovar de Dávalos, realizó esta semana una entrega más de sillas de ruedas en apoyo a 11 personas de escasos recursos, que las recibieron en sus hogares.

Las personas beneficiadas corresponden a las delegaciones de Ixtapa y Las Juntas, así como de las colonias Infonavit, Barrio Santa María y San Esteban. La primera dama del municipio, al realizar la entrega de los aparatos, reiteró su apoyo a quienes los recibieron y los invitó a acercarse a la institución asistencial si requieren formar parte de los diferentes programas y servicios que se ofrecen.

José de Jesús Domínguez Gabriel, un joven de Ixtapa beneficiado, se mostró feliz de recibir su silla de ruedas, pues la que tenía estaba muy deteriorada. Su mamá, la señora Janeth Gabriel Navarro, agradeció el apoyo y señaló que es fundamental para su hijo por la enfermedad que padece.

“Hace algún tiempo que me había acercado a DIF y estoy muy contenta que en esta ocasión nos tomaran en cuenta y que nos dieran esta silla nueva para mi hijo, gracias a la presidenta y al director que me escucharon, porque para mi hijo es muy necesaria, él ya no tiene fuerzas en sus pies”, expresó.

Por su parte, la señora Nérida Álvarez Ramos, también beneficiada, mencionó que “ya tenía tres años con mi silla y ya no estaba en buenas condiciones, estaba dando las últimas, así que estoy muy contenta de recibir una nueva, porque mi silla de ruedas son mis pies, me lleva a todos lados. En mi hogar me es muy necesaria, soy mamá de una niña de dos años y debo andar cuidándola, haciendo el aseo, así que me servirá muchísimo”, indicó.

Los beneficiados entregaron su vieja silla de ruedas al DIF, para que en la medida de lo posible sean reparadas o bien tomar las piezas que mejor funcionen y usarlas como refacciones para otros aparatos, y de esa manera apoyar a más personas que lo necesiten.

Nota completa click aqui...