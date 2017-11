Afectaría a PV si se aplica en PV Ley de Alcoholes del Gobierno del Estado

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta, Jal.- Ante la propuesta de regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas que el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, envió al Congreso del Estado y la cual va dirigida a la Zona Metropolitana de Guadalajara, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, consideró que si se aplicara en el destino turístico, este se vería afectado.

En este sentido, comentó que esta propuesta debería de ser analizada ya que no es descabellada por lo que tendrían que ver con los empresarios porque es un destino turístico y se vive del turismo, “aquí en Puerto Vallarta no hay fábricas de nada y de la agricultura y la ganadería, pues no vivimos de eso, ni de la pesca tampoco”, expresó.

Nota completa click aqui...