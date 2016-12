Afectará alza del dólar a Cruz Roja Mexicana de PV

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Para la Cruz Roja Mexicana en Puerto Vallarta, el alza del dólar les afectará en cuestión a la reparación de las ambulancias, debido a que son piezas importadas y nuevas por lo que una reparación de ocho mil pesos que les costaba anteriormente, ahora será de 40 mil pesos, así lo informó Uriel Almaraz Herrera, presidente del consejo técnico de esta institución de salud.

Ante el alza del dólar, Almaraz Herrera dijo que efectivamente el dólar les estará afectando en cuestión a las ambulancias, en los medicamentos no dado que no han tenido un incremento de estos todavía, “con las ambulancias el tipo de cambio nos afectará porque tenemos dos nuevas por lo que antes nos constaba una reparación de ocho mil pesos con una ambulancia de las que teníamos, hoy nos cuesta 40 mil pesos, solo por ser nueva y como son piezas de importación sale más caro arreglarlas”, indicó.

Comentó que todavía no han sentido el impacto del alza del dólar pero seguramente en las próximas semanas se verá reflejando el tipo de cambio por lo que las reparaciones que hagan en los siguientes días serán más caras y será en ese rubro donde más les pegará.

Nota completa click aqui...