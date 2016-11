Adriana Fernández Amaro Soy filántropa porque me encanta, pero no soy activista

0 Compartidos Compartir Tweet

Chaparrita con una personalidad fuerte, simpática, divertida y empática con las causas de las personas y los animales, risueña y analítica, es la personalidad de Adriana Fernández Amaro, abogada, animalista y totalmente altruista.

-¿De dónde eres originaria?

-De la ciudad de México, viví en la ciudad hasta los 15 años, después viví en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, luego en Guadalajara y finalmente mi madre se viene a vivir a Puerto Vallarta y yo en un afán de querer seguir con ella, me vine a vivir a Vallarta hace 20 años.

Mi mamá es maestra y le ofrecieron un trabajo y sus sueño siempre fue vivir en la playa, la verdad es que yo era muy citadina y me quede a vivir unos meses en Guadalajara y creo que tengo una excelente relación con mi mamá y me vine siguiendo a la mamá.

