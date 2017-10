Adeudo a Fonacot es de 66 mdp entre Ayuntamiento y DIF Municipal

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

Tras la presión de la oposición en el cabildo por esclarecer el destino real de recursos económicos que no reportó el Ayuntamiento al Instituto Fonacot durante la administración 2012-2015 de Ramón Guerrero Martínez, el alcalde Arturo Dávalos Peña dio a conocer que el adeudo inicial, más intereses y gastos de ejecución, asciende a más de 66 millones de pesos (mdp), de los cuales 58 mdp corresponden a la administración municipal y más de 8mdp al Sistema de Desarrollo Infantil Familiar (DIF) Municipal.

Tras escuchar la postura de los regidores del PRI, de MC y el independiente, el alcalde manifestó que recientemente acudió, junto al tesorero y el secretario general, a la Ciudad de México donde se reunió con la directora jurídica del Instituto Fonacot, quien confirmó que la deuda original es de aproximadamente 20 mdp, no obstante, aumentó a más de 66 mdp porque la comuna no reportó abonos o pagos pese a que retuvo el dinero a los trabadores vía nómina, y en ese sentido, hubo un acuerdo entre ambas partes en que se “perdonarían” los intereses y algunos gastos de ejecución, aunque no es un hecho aún.

