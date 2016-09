Acusa Trump a EPN de romper acuerdo

0 Compartidos Compartir Tweet

José Díaz Briseño

Washington, DC.-

Un mensaje en la red social Twitter del Presidente Enrique Peña Nieto, tras su reunión con el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, habría roto un supuesto acuerdo de no abordar el tema del costo de un muro fronterizo, publicó ayer The Wall Street Journal.

Tomando como base una breve entrevista con el magnate inmobiliario, el diario neoyorquino afirmó que a raíz del mensaje en Twitter de Peña sobre haber afirmado en su reunión que México no pagaría por un muro, Trump habría añadido un párrafo a su discurso sobre inmigración pronunciado en Arizona.

“El señor Trump estaba molesto de que el señor Peña Nieto se hubiera pronunciado en público, que hubiera roto lo que el señor Trump consideraba un acuerdo para mantener el asunto del pago del muro fuera de la mesa en su reunión inicial”, señaló la nota firmada por la reportera Monica Langley.

