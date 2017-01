0 Compartidos Compartir Tweet

José Díaz Briseño

Rolando Herrera

Washington, DC.-

Después de una semana de tensiones diplomáticas, los presidentes Enrique Peña y Donald Trump, dejaron ayer los tuits para hablar por teléfono durante una hora.

En la conversación, informó la Presidencia de la República, ambos mandatarios expresaron sus diferencias respecto al muro y otros temas de la relación bilateral, como el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México.

“Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”, según el comunicado de Los Pinos.

La Casa Blanca emitió casi al mismo tiempo un comunicado sobre la llamada, pero no mencionó la parte donde acuerdan no ventilar lo relativo a la valla.

Nota completa click aqui...