Acciones y estrategias para confundir al electorado: MANQ

Tepic, Nay.- Conforme se acerca el día de la elección para gobernador, es más evidente la marcada preocupación en otros proyectos políticos por el crecimiento y simpatía hacia la propuesta de Morena y recurren a perversas estrategias mediáticas para confundir al electorado o enacciones en medio de las cuales se encuentra la ciudadanía, indicó el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato al gobierno del estado por Morena.

Navarro Quintero exhorta a la conciencia ciudadana de los nayaritas y a no dejarse sorprender “que no los engañen, nadie debe de condicionar la entrega de beneficios de programas sociales a cambio del voto, ni exigir la entrega de credenciales de elector, quien lo haga desde cualquier instancia pública, partido político o dependencia gubernamental incurre en un delito”.

Estamos a tiempo de recuperar la confianza, dijo Navarro Quintero “Morena es la respuesta al cambio verdadero” con una propuesta con sentido social “por consiguiente los programas sociales no van a desaparecer, al contrario se van a fortalecer porque se financiarán con recursos públicos de los que ahora tenemos claro de donde se obtendrán”.

“Vamos a ser un gobierno ejemplar, dentro de tres semanas van a decir Navarro es gobernador y desde ahora, viéndolos a los ojos les quiero decir; no vamos a robar ni un cinco, vamos a ser humildes, transparentes, no vamos a cambiar porque los puestos no hacen al hombre la conciencia sí”.

Navarro aseguró que se tiene que rescatar la confianza y “el gobierno de Morena será un gobierno incluyente de y para todos” sin tomar en cuenta la militancia política porque “todos tienen derechos y lo tenemos que ayudar”, los gobiernos dijo, son para servir y no se va a condicionar ningún programa social a que voten por ti, la democracia da libertades y las libertades tienen que ser respetadas”.

Uno a uno enumeró iniciativas para diferentes grupos sociales entre ellos campesinos, jóvenes estudiantes, mujeres, discapacitados y programas como de vivienda social y de becas, entre otros.

