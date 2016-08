Abrirán Escuela Lázaro Cárdenas del Rio hasta que tengan maestros

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Hasta que la DRSE resuelva la falta de maestros en la Escuela Lázaro Cárdenas del Río se abrirá este plantel educativo, así lo señalaron los padres de familia este viernes durante la formación del comité de la escuela, el cual estará encargado de presionar a las autoridades para que les den una respuesta clara sobre este problema de lo que contrario también se plantarán en la delegación.

Desde las ocho de la mañana, padres de familia se reunieron en dicha escuela para saber si ya iban a tener maestros, sin embargo la noticia fue que no, no se tenía información al respecto, por lo que madres de familia se comunicaron con la titular de la DRSE, Teresita González Córdova y al parecer esta les contentó que no podía asistir a la escuela porque tenía una agenda muy apretada, esto ocasionó que los papás se enojarán aun más por lo que habían decidido nuevamente bloquear las calles de la ciudad y cerrar por completo la escuela. Aunque no se llegó a realizar se hizo un censo para que se formará el comité de la escuela y así darle mayor seriedad a esta problemática.

