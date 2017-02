Abren diálogo Gobernador y ciudadanos en cuarta Glosa Ciudadana

Por cuarto año consecutivo y manteniendo la pauta nacional como un modelo único de rendición de cuentas en México, el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inició la Glosa Ciudadana con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, en la cual especialistas, académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil organizada realizan un análisis del estado que guarda la administración pública estatal.

“Poder orientar, preguntar, plantear esquemas de cómo estamos, hacia dónde vamos, cuáles son los indicadores en muchos de estos que hemos superado, otros, por supuesto, en los que podemos mejorar mucho en nuestra toma de decisiones en nuestro trabajo”, indicó Sandoval.

Al iniciar el primer bloque Gobierno y Gestión Pública, el mandatario estatal y funcionarios recibieron preguntas y análisis del académico Luis F. Aguilar, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara; además de Guillermo Cejudo, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de Jaime Barrera Rodríguez, director editorial de Grupo Milenio.

Abrió el diálogo Luis F. Aguilar, quien al mencionar la fatiga democrática que se está viviendo en el mundo manifestó su inquietud de conocer una visión panorámica del gobierno actual y el poder explicar el sistema de valores, humanos y principios políticos de la actual administración.

Al respecto, Aristóteles Sandoval, indicó que la filosofía ha sido el decreto de Bienestar, la cual, a través de tres metas: reducir la pobreza, impulsar la generación de igualdad y recuperar el liderazgo ha incidido en dar resultado a la sociedad.

“En el decreto podrán encontrar las razones fundamentales con las que este gobierno se ha regido desde hace cuatro años, no efectivamente, como lo señala doctor, no por modas, no con circunstancias donde los procesos políticos caen siempre en lo mismo. Hoy queremos hacer cosas diferentes y estamos encontrando resultados diferentes y todo lo dirigimos en el bienestar de las familias”, señaló.

Luis Aguilar solicitó una ampliación respecto a los derechos humanos en igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades y condiciones de los ciudadanos.

El titular del Poder Ejecutivo retomó que su gobierno cree en las libertades que marca un ejercicio de tolerancia y respeto, y que la democracia tiene ahora una participación activa, real y permanente que ha generado gobiernos abiertos.

“Debemos de estar sensibles con un gobierno abierto, atento y cercano, a ser receptivos y a tomar las mejores decisiones como gobierno. Son los valores fundamentales que emitimos en este decreto”, dijo Aristóteles.

En el desarrollo de la glosa, al turno de Guillermo Cejudo, refirió también el panorama internacional incierto y ante esto la desconfianza de los ciudadanos a sus políticos y gobiernos, por lo que reconoció el avance en cuanto a la agenda de planeación y evaluación, sin embargo, hay áreas como la profesionalización de carrera del servicio público y como la calificó “situación intermedia” de participación ciudadana.

Dijo cómo esto transformará la administración pública “y eso para que no quede lo que a veces ocurre en muchos gobiernos, la idea de que participación ciudadana es simplemente atención a los ciudadanos, atender trámites y peticiones concretas y no involucrarlos en la toma de decisión”.

En este rubro, el mandatario estatal indicó que es necesario legislar en la materia ya que el Gobierno Abierto debe quedar constituido y no quede en buenas intenciones.

“Si queremos que las demás administraciones sigan midiendo y evaluando lo que se está haciendo tenemos que plasmarlo en un instrumento jurídico, esa sería en primer lugar la acción que tomaríamos en consecuencia, de presentar una iniciativa para que esto se institucionalice”.

Respecto al servicio civil de carrera reconoció Sandoval el rezago y explicó se debe de impulsar en cada una de las áreas el conocimiento pleno y cuál es el recurso humano especializado que se requieren principalmente en tema de seguridad, salud, educación, administración, entre otras.

Para finalizar el primer bloque, Jaime Barrera, señaló la frescura democrática de este ejercicio y dijo, es un acierto. Agregó que hay avances en materia económica, asuntos de deudas, atención a los ciudadanos, planeación y tema de indicadores.

En el área del esfuerzo por crear el Sistema Nacional Anticorrupción “le puse lupa especial a lo que se hacía en la contraloría” y manifestó no se logra el objetivo planteado en cuanto a auditorias, con metas rezagadas desde 2015.

En dicha intervención la Contralora Teresa Brito, explicó los resultados, los cuales el Gobernador solicitó se expongan en el informe para evitar este tipo de señalamientos.

En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción, Aristóteles Sandoval, reafirmó el objetivo de que Jalisco marque un parteaguas en el tema, de la mano del Gobierno Federal que será el encargado de marcar los mecanismos y procedimientos.

“No podemos en este momento aprobarlo si no antes reconocemos cómo queda el gobierno nacional, pero en Jalisco la apuesta que hemos comprometido es que sea un modelo de vanguardia porque estamos convencidos que actualmente en esta administración los grandes esfuerzos que se han hecho están dando resultados”, declaró el Gobernador de Jalisco.

Destacó la claridad y el cambio de acciones que ha emprendido su administración y la transparencia que se le ha dado a compras y licitaciones. Reafirmó se continuarán dando mecanismos para evitar malos manejos en la administración pública.

ASÍ LO DIJO

“Un ejercicio que es finito, nosotros tenemos un periodo y se termina cada seis años, las instituciones se quedan permanentemente y se deben de fortalecer con este tipo de ejercicios que, estoy seguro, llegaron para quedarse y nosotros como gobierno debemos de dar lo mejor de nuestras capacidades”

Aristóteles Sandoval,

Gobernador del Estado de Jalisco