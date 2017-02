Abre sus puertas el Colegio Universitario de Ciencia Arte y Cultura en PV

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Un nuevo concepto de estudios hay en la ciudad y se trata del Colegio Universitario de Ciencia Arte y Cultura A.C (COCIAC) en Puerto Vallarta el cual ya dio la bienvenida a los estudiantes de bachillerato y en mayo a quienes deseen cursar una licenciatura de las siete que se ofrecerán, aparte de tres maestrías a precios accesibles.

En rueda de prensa, se dio a conocer la apertura del Colegio Universitario de Ciencia Arte y Cultura A.C en cual es una universidad y bachillerato el cual abrió sus puertas este sábado para preparatoria y tomaron sus primeras clases más de 20 personas.

Este proyecto inició en Tepic Nayarit, y esta escuela fue pensada para apoyar a ex seminaristas y ex sacerdotes, bajo el nombre de COCIAC o Prófugos de la Sotana, conformada por un grupo de ex seminaristas y sacerdotes y aunque al principio este proyecto se enfocó para ellos para terminar los estudios, esto no tenían validez por lo que se optó para ser una institución abalada por la Secretaría de Educación Pública.

Nota completa click aqui...