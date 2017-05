El 50% de mi sueldo será para ayuda del pueblo: profe Ariel

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.-

La problemática en la demarcación II para regidor, que comprende La Cruz de Huanacaxtle y Bucerías, la problemática que enfrentan los pobladores, falta de atención a los servicios públicos, como arreglo de calles, banquetas, luz y seguridad, informó Carlos Ariel de la Torre, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

Asimismo dio a conocer, que como miembro de un cabildo, se puede hacer un trabajo en equipo junto con el Presidente Municipal, para poder darle solución a los problemas que la gente tienen y que no ponga barreras al regidor, ni hagan divisiones porque la función de un regidor es atender las necesidades, que lleve iniciativas y que de verdad ayuden al pueblo y eso lo que busco agregó.

Porque confiar en mí, respondió, pueden investigar mis antecedentes y ver mi desarrollo de hace 30 años trabajando en el CET del Mar de la Cruz de Huanacaxtle, también hemos hecho actividades como una asociación civil, donde se apoya a la gente sin ver origen, partidos políticos, ni religiones, y con el único objetivo de tratar de servir al pueblo.

Se puede rescatar a Bahía del bache financiero, porque además de trabajar de la mano con el ayuntamiento, la estrategia de Ariel siempre ha sido, integrar al pueblo también para el trabajo y resolver en conjunto los problemas y como ejemplo cito, como regidor, me coordinaré con el delegado, la comunidad y presidente municipal y de esa manera se puede lograr, porque hay una suma de voluntades, puntualizo.

Finalmente el profesor Ariel, invitó a todos los candidatos a regidores de su demarcación, a no avorazarse y a aportar del sueldo del electo representante de demarcación, un 50% para regresárselo al pueblo, Ariel no es político, es gente del pueblo, es maestro y no regala nada en campaña, pero hace compromisos de ofrecer resultados, en vivienda, salud, educación y trabajo, agregó.

