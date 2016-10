35 agentes de viajes colombianos exploraron Riviera Nayarit

0 Compartidos Compartir Tweet

La Tour Operadora colombiana TuReserva.com gestionó esta visita con el apoyo de los destinos para dar a conocer los mejores elementos turísticos que sirvan para concretar más ventas en el país sudamericano.

Provenientes de distintas ciudades colombianas llegaron 35 agentes de viajes para explorar los encantos naturales y los servicios e infraestructura de primera calidad que ofrece Riviera Nayarit.

En el grupo arribó al destino el 16 de octubre de 2016, en un viaje de familiarización que organizó la Tour Operadora colombiana TuReserva.com, para poder transmitir a sus agencias de viajes dicha información generar ventas del Destino.

“Me parece un destino súper especial, acogedor por su gente, el clima es espectacular, las playas que tienen no son ni por poco lo que me imaginaba, uno creería que porque estamos en el Pacífico no se podrían encontrar esas playas tan buenas, con arena tan fina y el agua cálida que no se consigue en todos lados, me parece muy especial Riviera Nayarit”, declaró el propietario de TuReserva.com, Diego Ariza.

“Esta mañana visitamos las Islas Marietas, de hecho vinimos con la intención de poder conocerlas y transmitir esa sensación. Realmente nos llevamos una maravillosa experiencia. Muchas gracias a la OVC Riviera Nayarit por habernos recibido”, agregó Ariza.

“Es un destino que se nota que se han esforzado por hacerlo turístico y con excelencia. La hotelería, las excursiones, son muchas cosas que hacen un conjunto acogedor para las vacaciones en familia. Definitivamente superaron nuestras expectativas”, compartió la propietaria de la TO y esposa de Diego, Erika Ruiz.

“El hecho de que una agencia mayorista colombiana tan importante tome la iniciativa de gestionar un viaje de familiarización de esta magnitud a nuestros destinos, habla de que realmente hay potencial en ese mercado emergente que comenzamos a buscar hace tiempo y que ha dado buenos resultados”, declaró el director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, Marc Murphy.

Durante dos meses la TO trabajó la coordinación de este grupo con el representante de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta en Colombia, Rafael Moreno. Tras concluir sus actividades en Riviera Nayarit, los agentes colombianos se dirigieron a Puerto Vallarta a continuar su experiencia.

