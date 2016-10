¨Juez federal de Nayarit suspende de manera definitiva el proyecto de plan municipal de José Gómez Presidente Municipal de Bahía de Banderas¨

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas Nayarit.

A 26 de Octubre del año 2016.-El día de hoy desde antes de la APERTURA del juzgado federal de Tepic, LOS REPRESENTANTES EJIDALES DE DIVERSOS EJIDOS, LIDERES SOCIALES, ORGANIZACIONES CIVILES Y HABITANTES DE BAHÍA DE BANDERAS, hicieron guardia para escuchar la resolución del amparo promovido por GENARO PARRA, Presidente Ejidal de Sayulita; por lo que aproximadamente a las 15:00 horas una vez desahogada la audiencia respectiva, el Juez Primero de Distrito en Nayarit, resolvió y concedió la suspensión definitiva del Proyecto de Plan Municipal de Desarrollo Urbano dentro del juicio de amparo 1809/2016, para que todo se mantenga en el estado que guarda hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo.

Ante el gran número de asistentes, que celebró la decisión del Juez Federal, GENARO PARRA dijo: ¨Con esto se corrobora que Bahía de Banderas es la casa de todos los ciudadanos que SI queremos a nuestra tierra y nuestra gente y la defenderemos contra los gobiernos arbitrarios e insensibles¨.

Quedó de manifiesto que el Licenciado en derecho José Gómez Pérez (Presidente Municipal) no obstante de ser ejidatario violó gravemente la ley y en cambio el medio de defensa de los ejidatarios prosperó, pues la iniciativa de JOSÉ GÓMEZ pretendía incluso en muchas zonas en especial en los Ejidos de Sayulita y Valle de Banderas eliminarles el uso agrícola y poner sus parcela como AREA DE RESERVA ECOLOGICA que no les permite ni siquiera pastorear su ganado y mucho menos cultivar sus parcelas para producir alimento, también afectaba a empresarios y desarrolladores que no coinciden con las políticas arbitrarias del gobierno municipal, lo que ha impedido y frenado el desarrollo en este municipio.

